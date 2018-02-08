ايران تكتسح تايلاند وتبلغ نصف نهائي آسيا لكرة الصالات

العالم - ايران

وسجل اهداف ايران كل من أحمد اسماعيل بور ( د 1 و4) وعلي أشقر حسن زاده (4) وحسين طيبي (6 و17 و36) ومهدي جاويد (22) ومحمد شجاري (25 و36) أهداف إيران، في حين أحرز جيراوات سورنويتشيان (22) هدف تايلاند الوحيد.

ويتقابل منتخب إيران في الدور قبل النهائي يوم الجمعة مع الفائز من مباراة فيتنام وأوزبكستان.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على ميانمار 14-0 وعلى الصين 11-1 وعلى العراق 5-3.

في المقابل حصلت تايلاند على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فازت على الأردن 5-1 وخسرت أمام لبنان 2-5 وفازت على قرغيزستان 8-1.

وفرض منتخب إيران سيطرته من البداية ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 10 ثواني فقط بعدما استلم أحمد اسماعيل بور بور تمريرة علي أشقر حسن زاده وسدد بيسراه في الشباك.

وعاد اسماعيلبور ليسجل الهدف الثاني بعدما قطع الكرة من لاعبي تايلاند وتقدم باتجاه منطقة المرمى قبل أن يسدد في الشباك (4)، ثم أضاف حسن زاده الهدف الثالث بعد ثلاثين ثانية عبر ضربة حرة مباشرة.

ونجح حسين طيبي في تسجيل الهدف الرابع لإيران في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من فرهاد توكلي، ثم أضاف ذات اللاعب الهدف الخامس بالدقيقة 17 عبر تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الشوط الثاني تواصل التفوق الإيراني ليسجل مهدي جاويد الهدف السادس (22)، قبل أن يسجل منتخب تايلاند هدفه الوحيد بواسطة جيراوات سورنويتشيان في ذات الدقيقة.

ولكن منتخب إيران عاد لتسجيل الأهداف فأضاف محمد شجاري الهدف السابع بالدقيقة 25، ثم شهدت الدقيقة 36 تسجيل هدفين بواسطة حسين طيبي ومحمد شجاري.