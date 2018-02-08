5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس

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1- الكريز

الكريز من الفاكهة التي تحتوي على مواد مضادة للالتهابات وتسمى أنثوسيانيس وتساعد فى تقليل مستويات حمض اليوريك فى الدم ، كما يساعد على منع ترسبه فى المفاصل، وبالإضافة إلى ذلك تساعد على تجنب الالتهاب والأوجاع، واستهلاك 200 جرام كل يوم يكفى لخفض مستويات حمض اليوريك.

2- الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية تمكن الفرد من تخفيض مستويات حمض اليوريك فى الدم، وقال مركز جامعة ميريلاند الطبية ، أن ما يحدث عند استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف هو أن حمض اليوريك يحصل على امتصاص فى مجرى الدم، والذى يسمح له بالتخلص من جسمك من خلال الكليتين ، وتشمل هذه الأطعمة الشوفان والبروكلى والتفاح والبرتقال والكمثرى والفراولة والتوت والخيار والجزر.

3- الأطعمة الغنية بـ فيتامين C

يمكن للشخص أيضا تقليل حمض اليوريك فى الجسم عن طريق الاهتمام بدخول فيتامين ج فى الأطعمة الذى يتناولها ، وفيتامين ج يعمل عن طريق تفكك حمض اليوريك وإجباره على الطرد من الجسم من خلال البول ، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ج التوت والكيوى والجوافة والجير الحلو والبرتقال والطماطم والخضروات الورقية الخضراء.

4 - عصير الفاصوليا الفرنسية

العلاج الفعال الآخر الذى يمكنك الاعتماد عليه هو عصير الفاصوليا الفرنسية ، كل ما عليك فعله هو استهلاكه مرتين يوميا لعلاج النقرس أو تقليل مستويات حمض اليوريك

5 - خل حمض التفاح

خل التفاح هو أيضا فعال فى إدارة النقرس ، شرب 2 ملاعق كبيرة من الخل مختلطة مع 1 كوب من الماء مرتين يوميا تعالج النقرس.

المصدر: شاشة نيوز

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