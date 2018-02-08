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بالفيديو.. أم تلقي بنفسها أمام شاحنة لإنقاذ أطفالها

الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

دفعت مشاعر الأمومة بسيدة بريطانية للقفز أمام شاحنة لإنقاذ أولادها الذين هبطوا فجأة من على الرصيف.

ونجح السائق في الضغط على المكابح سريعا، ليتفادى الاصطدام المميت بالأم وأطفالها.

 

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