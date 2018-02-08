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وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: هدف أمريكا في سوريا ليس محاربة "داعش" وإنما الاستيلاء على أصول اقتصادية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى" الشمطانية - شيحة الحمرة - المنطار" بريف حماه الشمالي الشرقي
الخارجية الروسية: التواجد الأميركي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة اراضي البلاد
قائد الثورة الاسلامية: العالم اليوم يدرك أن الاميركيون ارادوا شيئا ولم يحققوه بينما أردنا شيئا وحققناه
قائد الثورة الاسلامية: قرر الأميركيون اجتثاث المقاومة إلا أننا صمدنا وقلنا لا نسمح بذلك
قائد الثورة الاسلامية: الادارة الأميركية تعرض بكل وقاحة خردة حديد وتزعم أن ايران تقوم بارسال الصواريخ
قائد الثورة الاسلامية:حلفاء أميركا يقصفون البنى التحتية والشعب اليمني يوميا وبأسلحة أميركية إلا أن الحكومة الأميركية لاتبالي
آية الله خامنئي: دعم ظلم الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتكب ضد الشعب اليمني نماذج واضحة على الظلم الاميركي
بالفيديو.. أم تلقي بنفسها أمام شاحنة لإنقاذ أطفالها
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الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش
دفعت مشاعر الأمومة بسيدة بريطانية للقفز أمام شاحنة لإنقاذ أولادها الذين هبطوا فجأة من على الرصيف.
ونجح السائق في الضغط على المكابح سريعا، ليتفادى الاصطدام المميت بالأم وأطفالها.
تصنيف :
حوادث
كلمات دليلية :
أم
شاحنة
حادث مرور
اطفال
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