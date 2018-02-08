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جنوب أفريقيا: تأجيل خطاب جاكوب زوما بعد تزايد المطالب بإقالته

جنوب أفريقيا: تأجيل خطاب جاكوب زوما بعد تزايد المطالب بإقالته
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أجّل رئيس جمهورية جنوب أفريقیا خطابه السنوي لتزايد الأصوات المطالبة بإقالته.

العالم - أفريقيا

أعلنت رئيسة البرلمان الجنوب أفريقي تأجيل خطاب "حالة الأمة" السنوي الذي كان من المقرر أن يلقيه الرئيس جاكوب زوما غداً الخميس وذلك وسط ضغوط متزايدة تطالب بإستقالته على خلفية إتهامات بالفساد.

وقالت رئيسة البرلمان "باليكا مبيتي" إنه من المقرر إعلان الموعد الجديد قريباً.

وكان من المقرر إلقاء الخطاب غداً الخميس.

وكانت قد طالبت مجموعة من الأصوات من داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم ومن المعارضة بتأجيل الخطاب.

من جانبه، رحب نائب رئيس الحزب ورئيس المجموعة البرلمانية "جاكسون مثيمبو" بالقرار، قائلاً إنه يأتي "في صالح بلادنا".

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