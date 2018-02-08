إطلاق سراح قائد ليبي مطلوب للجنائية الدولية

العالم - ليبيا

وتظاهر أنصار القائد محمود الورفلي مساء أمس الأربعاء في مدينة بنغازي في شرق ليبيا معترضين على اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

وأغلق المتظاهرون طرقا وأحرقوا إطارات للسيارات ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "كلنا محمود الورفلي".

والورفلي عضو بوحدة خاصة بالجيش الوطني الليبي، وهو القوة المهيمنة في شرق ليبيا.

وبحسب وكالة رويترز، يرفض الجيش الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ويتحالف مع حكومة أخرى في شرق البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس آب الماضي متهمة إياه بالمشاركة في قتل 33 شخصا خارج نطاق القضاء في الفترة بين يونيو حزيران 2016 ويوليو تموز 2017 وهو الوقت الذي اقترب فيه الجيش الوطني الليبي من استكمال حملته للسيطرة بنغازي.

