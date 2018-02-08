البث المباشر
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: هدف أمريكا في سوريا ليس محاربة "داعش" وإنما الاستيلاء على أصول اقتصادية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى" الشمطانية - شيحة الحمرة - المنطار" بريف حماه الشمالي الشرقي
الخارجية الروسية: التواجد الأميركي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة اراضي البلاد
قائد الثورة الاسلامية: العالم اليوم يدرك أن الاميركيون ارادوا شيئا ولم يحققوه بينما أردنا شيئا وحققناه
قائد الثورة الاسلامية: قرر الأميركيون اجتثاث المقاومة إلا أننا صمدنا وقلنا لا نسمح بذلك
قائد الثورة الاسلامية: الادارة الأميركية تعرض بكل وقاحة خردة حديد وتزعم أن ايران تقوم بارسال الصواريخ
قائد الثورة الاسلامية:حلفاء أميركا يقصفون البنى التحتية والشعب اليمني يوميا وبأسلحة أميركية إلا أن الحكومة الأميركية لاتبالي
آية الله خامنئي: دعم ظلم الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتكب ضد الشعب اليمني نماذج واضحة على الظلم الاميركي

مصر والسودان يتفقان على حل المشكلات العالقة بين البلدين

مصر والسودان يتفقان على حل المشكلات العالقة بين البلدين
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن اجتماع القاهرة اليوم يأتى بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر حسن البشير، لوضع خارطة طريق لحل الملفات العالقة.

العالم - مصر

وأشار الى عقد اجتماعات بين وزيرى الخارجية ورئيسى المخابرات، لبحث الملفات المشتركة، موضحا أن الاجتماعات والمشاورات اتسمت بالشفافية والمكاشفة.
 
وأكد "شكرى" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السودانى، بحضور رئيسى المخابرات المصرية والسودانية، أنه تم بحث إزالة أى بطء، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وفقا لما افادت صحيفة الشرق الاوسط.
 
وأوضح أن هناك اهتماما مشتركا بين القاهرة والخرطوم، وأنه يجرى بحث تعزيز العلاقات، لتحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسودانى، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رباعى بشكل دورى، لبحث تطورات الوضع الإقليمى والملفات المشتركة.
 
وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأيا من الشعبين، وعدم المساس لشعبين شقيقين تربطهم أواصر المحبة، مؤكدا أنه سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته قال إبراهيم الغندور، وزير خارجية السودان، إنه تم التشاور فى كافة الملفات بين مصر والسودان، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على المضى قدما فى تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم.

وأكد الغندور، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، فى حضور رئيسى جهاز المخابرات فى البلدين، على أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين مصر والسودان، موجهًا حديثه لوسائل الإعلام، أن العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة.

روابط ذات صلة

توافق مصرى ـ إماراتى على "مكافحة الإرهاب" وتعزيز العمل المشترك

مصر تحذر من المساس بسيادتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إخفاق الموساد وإنجاز فرع المعلومات: الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا 

السودان: لا نية لدينا لإقامة قاعدة عسكرية تركية

هذا ما أعلنته موسكو حول الوجود الأمريكي في سوريا..

ماذا قال زعيم كوريا الشمالية بشأن قوة بلاده العسكرية؟

الحريري:نعمل مع الدول الصديقة والامم المتحدة لمواجهة اطماع "اسرائيل"

صفحات عربية على "فيسبوك" تديرها "إسرائيل".. احذروا منها!

إطلاق سراح قائد ليبي مطلوب للجنائية الدولية

استقالة مساعد بارز لترامب على خلفية اتهامه بعنف عائلي

بالصور..اكتشاف أنفاق خلال حملة ضد "الرايات البيض" في طوزخورماتو

الجيش السوري يستخدم آلية ضخمة في ريف دمشق

عبد الباري عطوان: الحرب الثالثة تطل برأسها

أكراد عفرين.. من الدفاع إلى الهجوم

بسبب الدولار، رفع أسعار القسم الخاص في مشفى الأسد الجامعي!

جنوب أفريقيا: تأجيل خطاب جاكوب زوما بعد تزايد المطالب بإقالته

بالفيديو.. أم تلقي بنفسها أمام شاحنة لإنقاذ أطفالها

جمهورية دونيتسك: البنتاغون يدرس جاهزية القوات الأوكرانية لشن هجوم

المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي

5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس

ايران تكتسح تايلاند وتبلغ نصف نهائي آسيا لكرة الصالات

بن سلمان ينوي الاستحواذ على 60% من ملكية MBC

الأکثر مشاهدة