مصر والسودان يتفقان على حل المشكلات العالقة بين البلدين

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وأشار الى عقد اجتماعات بين وزيرى الخارجية ورئيسى المخابرات، لبحث الملفات المشتركة، موضحا أن الاجتماعات والمشاورات اتسمت بالشفافية والمكاشفة.



وأكد "شكرى" فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السودانى، بحضور رئيسى المخابرات المصرية والسودانية، أنه تم بحث إزالة أى بطء، وبحث تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وفقا لما افادت صحيفة الشرق الاوسط.



وأوضح أن هناك اهتماما مشتركا بين القاهرة والخرطوم، وأنه يجرى بحث تعزيز العلاقات، لتحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسودانى، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع رباعى بشكل دورى، لبحث تطورات الوضع الإقليمى والملفات المشتركة.



وأشار إلى أنه تم التشاور حول دور الإعلام، ورفض الإساءة من قبل الإعلام لأيا من الشعبين، وعدم المساس لشعبين شقيقين تربطهم أواصر المحبة، مؤكدا أنه سيتم رفع توصية لقادة البلدين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته قال إبراهيم الغندور، وزير خارجية السودان، إنه تم التشاور فى كافة الملفات بين مصر والسودان، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على المضى قدما فى تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم.

وأكد الغندور، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، فى حضور رئيسى جهاز المخابرات فى البلدين، على أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين مصر والسودان، موجهًا حديثه لوسائل الإعلام، أن العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة.