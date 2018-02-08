هل احبط الأمن المصري محاولة لاغتيال هنية؟

العالم - فلسطين

وبحسب روسيا اليوم، فقد أشار أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، إلى أن مصر تحمي حدودها، وتفتح معبر رفح للفلسطينين العالقين.

وكشفت مصادر موثوقة وفقا للصحف المصرية، أنه تم إلقاء القبض على خلية مكونة من ١٨ داعشيًا، خلال محاولتهم التسلل لقطاع غزة، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس».

وأكدت المصادر أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتفجير المسجد الأبيض، الذي يصلي فيه «هنية» الجمعة، ثم تنفذ سلسلة من العمليات الانتقامية، من حركة حماس داخل القطاع.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية، توصلت إلى المجموعة الإرهابية، عن طريق عدد من المنشقين، الذين أدلوا بمعلومات تفصيلية عن التنظيم وما يخطط له خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، إنه تم القبض على المجموعة في اليومين الماضيين، مضيفة: أن العناصر المنشقة أدلت بمعلومات تفصيلية عن التنظيم، موضحة أنه تبين بعد القبض على عناصر داعش، أنها تستخدم أنفاقًا سرية جديدة للهروب.

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