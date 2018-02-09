هكذا قال اردوغان ضد الإعلان الأمريكي بشأن القدس

العالم - فلسطين

جاء ذلك في رسالة قرأها وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكن باك، في ختام فعالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018"، بمقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال أردوغان: "هناك مساعٍ لجعل القدس، المدينة المقدسة التي تعدّ رمزًا للسلام والاستقرار والعيش المشترك لقرون، ضحية لأمر واقع اتخذ من جانب واحد وبشكل ينتهك القانون الدولي"، وفق الأناضول.

وأضاف: "نمر بمرحلة صعبة تتزايد فيها الاعتداءات ضد الوضع التاريخي لمدينة القدس".

وأشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية (إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي) أثار غضبًا كبيرًا لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وتابع: "ونحن باعتبارنا عالما إسلاميا، أظهرنا رد فعلنا على أعلى المستويات من خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2017".

وأردف: "كما أكدنا أن قرار الإدارة الأمريكية غير مشروع، والعالم الإسلامي لم يعترف به أبدًا، وأعلنا للعالم بأسره أن القدس هي العاصمة المحتلة لفلسطين".

ونبّه أردوغان إلى الأهمية الكبيرة لدعم الوضع التاريخي للقدس، من أجل سلام واستقرار المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.

وتطرق الرئيس التركي، في رسالته، إلى أهمية إعلان القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018، مشيدا باختيار منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن، وبتنظيم هذه الفعالية، عادًّا أنها "خطوة صائبة".

من جانبه، جدد رئيس السلطة الفلسطينية، في كلمة له، رفضه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "نحن أصحاب القرار، ولا يمكن أن يُفرض علينا شيء، والولايات المتحدة خرجت من كونها وسيطا في محادثات السلام".

وانطلقت فعالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018"، الثلاثاء، بحضور نحو 20 وزيرًا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووفود رفيعة المستوى من 30 بلدًا.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، العام الماضي، بمدينة إسطنبول التركية، مدينة القدس المحتلة عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018.

ويتم سنويًّا اختيار عاصمة للشباب الإسلامي بهدف تعزيز الحوار بين الشباب من مختلف الشعوب الإسلامية.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

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