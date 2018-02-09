آلاف البريطانيين يريدون إلغاء زيارة بن سلمان الى لندن

العالم- أوروبا

وجاء في نص العريضة التي دشنت على موقع العرائض الخاص بالبرلمان أن الموقعين يرفضون زيارة ولي العهد السعودي كونه المسؤول الأول عما يحدث في اليمن، فيما تواصل الحكومة البريطانية بيع الأسلحة للسعودية، كما أن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان في العالم يعتبر من الأسوأ، وفق القدس العربي.

واعتبر الموقعون على العريضة أن حياة الناس أغلى من صفقات الأسلحة داعين رئيسة الوزراء إلى إلغاء الزيارة بشكل فوري.ومع وصول عدد الموقعين إلى عشرة آلاف فإن الحكومة البريطانية تكون ملزمة بالرد على مطلب الموقعين وفق القواعد التي تحكم العرائض التي تنشر على الموقع الحكومي الخاص.

وفي الإطار نفسه وصل عدد النواب الموقعين على عريضة يطالبون فيها رئيسة الوزراء إلى إلغاء الزياره إلى 22 نائبا،هذا وستشهد الأيام القادمة عدة فعاليات أهمها المظاهرة التي أعلن عنها مساء الأربعاء الموافق 7 مارس/ آذار المقبل أمام مقر رئاسة الحكومة.