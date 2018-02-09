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البنتاغون: لا نسعى لنزاع مع النظام السوري

البنتاغون: لا نسعى لنزاع مع النظام السوري
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن قواتها في سوريا لا تسعى للنزاع مع الجيش السوري على الرغم من الهجوم الأخير على القوات الموالية لدمشق.

العالم - سوريا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا وايت، في مؤتمر صحفي: "إن لقواتنا الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها، لا نبحث عن نزاع مع النظام السوري".

واعتبرت وايت في الوقت ذاته أن الهجوم على "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي رد عليه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقصف مكثف ضد قوات موالية للحكومة في دمشق، ليلة الأربعاء، كان منسقا وليس عشوائيا.

وامتنعت المسؤولة الأمريكية عن ذكر أي تفاصيل حول هوية المقاتلين الذين تعرضوا للقصف الأمريكي، فيما رفضت "التقدم بافتراضات حول وجود عسكريين روس بين تلك القوات".

هذا وكان التحالف الدولي قد أعترف بأنه شن غارة على قوات موالية للجيش السوري في وقت متأخر من مساء الأربعاء بذريعة هجومها على وحدات من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة تبعد 8 كيلومترات شرقي خط منع الاشتباك في وادي الفرات بمحافظة دير الزور.

المصدر : روسيا اليوم 

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