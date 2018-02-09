إعدام 4 سعوديين في الرياض

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وأفادت الداخلية في بيانها أن كل من "لياقت حسين إسحاق حسين" و"ساجد علي أصقر علي" و"محمد ثاقب محمد الوارث علي" و"فيصل منير منير حسين" (باكستانيي الجنسية) دخلوا منزل الضحية بقصد السرقة بعد التخطيط المسبق لذلك، مضيفة أن لياقت حسين وساجد علي قتلا صاحبة المنزل خنقا بالبإضتفة إلى ربط يديها وقدميها والإعتداء عليها جنسيا مما أدى لوفاتها.

كما قام المتهمون بتقييد ابن الضحية والإعتداء عليه جنسيا بالإضافة إلى سرقة مصوغات ومبلغ مالي.

وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.

المصدر: واس