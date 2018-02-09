البث المباشر
مراسلة العالم:قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تعتقل شابين فلسطينيين عند مدخل مدينة أريحا بالضفة الغربية
مراسلة العالم:مسلحو الغوطة الشرقية يستهدفون أحياء دمشق القديمة في باب توما والقصاع والأمين بقذائف الهاون
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على جامع عبد الرحمن بن عوف مقر قيادة المسلحين في حرستا بغوطة دمشق
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الشركة الاردنيةاللبنانيةويتقدمون نحو مبنى النفوس بحرستا بغوطة دمشق
مراسل العالم: وسائل إعلام اسرائيلية تؤكد تعرض طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال لإطلاق نار فوق الجولان مساء اليوم
البنتاغون: لا نسعى الى صراع مع النظام السوري
مراسل العالم: اللجان المدافعة عن بلدة حضر السورية تطلق النار على 5 طائرات استطلاع قادمة من الجولان وتجبرها على الفرار
مراسل العالم: اللجان المدافعة عن بلدة حضر السورية تطلق النار على 5 طائرات استطلاع من الجولان المحتل وتجبرها على الفرار
دمشق: العدوان الاميركي الجديد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا للإرهاب ويؤكد طبيعة النوايا الدنيئة ضد سوريا
الرئيس روحاني يؤكد ضرورة توسيع التعاون بين ايران وروسيا وتركيا حول قضايا المنطقة مرحبا بالقمة الثلاثية المقررة باسطنبول

لبنان يعلن عن مشروع إنشاء مرفأ في الناقورة بهدف التصدي لإسرائيل

لبنان يعلن عن مشروع إنشاء مرفأ في الناقورة بهدف التصدي لإسرائيل
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان، يوسف فنيانوس، نية الوزارة إنشاء مرفأ تجاري دولي في بلدة الناقورة بقضاء صور لـ"مواجهة الأطماع الإسرائيلية" على حدود البلاد الجنوبية.

العالم - اسيا والباسفيك

وبين فنيانوس أن الحكومة اللبنانية قررت الرد على مختلف الصعد على انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادة لبنان، بما في ذلك، عن طريق مشروع مرفأ الناقورة وأن الدولة "لا تتهاون لا بأرضها ولا بشعبها".

وشدد الوزير اللبناني على أن إسرائيل مستمرة في التطاول على حقوق لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب تهدد بيروت بأن البلوك رقم 9 للتنقيب عن الغاز في المتوسط هو ملكها وليس لبنان، إضافة إلى مواصلة إسرائيل في شق طريق عسكري في مزارع شبعا على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري.

كما أشار إلى أن إسرائيل تنتهك الحدود البحرية في رأس الناقورة سعيا إلى تغييرها، مما يهدد "لبنانية البلوكين النفطيين الـ9 والـ10 الواقعين في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بمحاذاة الحدود الفلسطينية المحتلة".

وأكد فنيانوس أن إسرائيل استطاعت "فرض سياسة الأمر الواقع والتصرف على أساس أن المنطقة جزء من الأرض المحتلة بحجة أنها تقع ضمن الخط الأزرق باتجاه فلسطين"، مشيرا إلى أن "المخطط نفسه يطبق في رأس الناقورة وميس الجيل وغيرهما تباعا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان + جريدة المستقبل 

روابط ذات صلة

حطيط : جهوزية لبنان للردّ تمنع العدوان "الإسرائيلي"

هل تخرق اسرائيل وعودها لليونيفيل بعدم المس بأراضي لبنان؟

الاشغال اللبنانية تعلن نيتها انشاء مرفأ تجاري في الناقورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن: لا تخطط للمساهمة في إعادة إعمار العراق

لبنان يعلن عن مشروع إنشاء مرفأ في الناقورة بهدف التصدي لإسرائيل

مصادر لـ "ميدل إيست آي": واشنطن تبحث شن غارات على أهداف حكومية سورية

البرلمان الأوروبي يصدر بيانا شديد اللهجة حول عمليات "الإعدام الجماعي" في مصر

واشنطن تعلن رغبتها في "إعادة العلاقات" مع روسيا

أردوغان يرفع دعوة قضائية ضد أوغلو

إعدام 4 سعوديين في الرياض

عراقجي: على الغرب ان يطمئن الايرانيين بأن الاتفاق النووي كان ناجحا قبل اي مفاوضات اخرى

الولايات المتحدة: لا ننوي الانخراط في الحرب الأهلية السورية

روسيا تعليقا على هدنة سوريا: الإرهابيون لن يلتزموا

وسائل إعلام: ألمانيا ستحتضن مقرا رئيسيا جديدا للناتو

في مقابلة مع قناة العالم.. "القدسي"يكشف تفاصيل مؤتمر سوتشي وكيفية تصرف دي ميستورا !

تيلرسون يبدأ الأحد جولة شرق أوسطية

"داعش" يصلب أربعة شبان في مخيم اليرموك بذريعة غريبة!

البنتاغون: لا نسعى لنزاع مع النظام السوري

تهافت غربي لانقاذ الارهابيين تحت يافطة المساعدات الانسانية

آلاف البريطانيين يريدون إلغاء زيارة بن سلمان الى لندن

هكذا قال اردوغان ضد الإعلان الأمريكي بشأن القدس

مجلس الأمن يرفض إدانة الهجوم الأمريكي على القوات السورية

سفير ايران لدى كابول: يهمنا إستقرار أفغانستان وأمنها

الأکثر مشاهدة