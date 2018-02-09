أردوغان يرفع دعوة قضائية ضد أوغلو

العالم - اسيا والباسفيك

وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان رفع الدعوى في المحكمة الابتدائية في العاصمة أنقرة، مطالبا بتعويض (يبلغ قدره 65 ألف دولار أمريكي) من قليجدار أوغلو عن إساءته التي جاءت في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مجلس النواب التركي الثلاثاء الماضي.

وجاء في نص الدعوى أن ادعاءات قليجدار أوغلو التي وجهها ضد أردوغان، عارية عن الصحة.

وانتقد أوغلوا اردوغان واصفا إياه بـ"الدكتاتور"، كما دعاه الى فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وهو ما رفضه أردوغان.

كما اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي بدعم تنظيم "داعش"، حيث رد اردوغان بالقول أن على أوغلو أن يستقبل اذا لم يتمكن من اثبات ذلك.