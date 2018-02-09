مصادر لـ "ميدل إيست آي": واشنطن تبحث شن غارات على أهداف حكومية سورية

العالم - سوريا

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية مقربة من المعارضة السورية أن البعض في الإدارة الأميركية مصمم على انتهاج خطّ أكثر تشدداً تجاه روسيا في سوريا وأن الخطاب الأميركي يتغير وأن الإدارة تبحث هجوماً صاروخياً بواسطة صاروخ "كروز" على غرار الهجوم الذي شنته على القاعدة الجوية السورية في نيسان/ أبريل من العام الماضي (مطار الشعيرات).

وقالت المصادر التي شاركت مؤخراً في اجتماعات جنيف إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصمم على دعم الجيش الأميركي في أي هجوم جديد تنفيذاً لوعده بالرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل دمشق، على حدّ تعبيرها.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المتخصص في الشأن السوري توماس بيريت أنه في حال قرر ترامب القيام بعمل ما، ستتبعه فرنسا لأن عدم قيامها بذلك سيقوض مصداقية ماكرون على نحو دراماتيكي، لكنه استبعد مثل هذه الضربات.

ورفض مصدر دبلوماسي فرنسي التعليق على سؤال حول ما إذا كانت باريس تبحث القيام بعمل عسكري أو أنها ستدعم أيّ عمل عسكري أميركي ضد مواقع الحكومة السورية.. لكن الصحافي السابق في "ليبراسيون" بيار آسكي رأى أن فرنسا مستعدة للانضمام إلى أيّ عمل عسكري مشترك مرتبط بمسألة استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنّ فرنسا أسفت لكون ترامب تصرّف بشكل أحادي حين قصف سوريا العام الماضي".

أما القيادة الأميركية المركزية فقالت إنها لا تعلن عن أي خطط عسكرية مستقبلية لدواعٍ أمنية مرتبطة بأي عملية.