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مقتل جندي تركي ضمن عملية غصن الزيتون في عفرين

مقتل جندي تركي ضمن عملية غصن الزيتون في عفرين
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت رئاسة الأركان في القوات التركية مقتل أحد العسكريين المشاركين في عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية المحاذية للحدود.

العالم - سوريا

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان حصلت وكالة "نوفوستي" الروسية على نسخة منه أن الجندي التركي قتل جنوب غربي مدينة عفرين اليوم الجمعة، دون شرح تفاصيل إضافية.

وبذلك ارتفعت حصيلة خسائر الجيش التركي في إطار العملية التي أطلقتها أنقرة بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" في 20 الشهر الماضي ضد الوحدات الكردية في عفرين إلى 19 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

من جانبها، استأنفت الطائرات التركية الليلة الماضية غاراتها على المناطق السكنية والقرى في منطقة عفرين بعد غيابها عن الأجواء 5 أيام.

وأكد نشطاء أن الاشتباكات العنيفة تجددت بين طرفي القتال على محاور في محيط منطقة شيخ خورز التابعة لناحية بلبلة في ريف عفرين الشمالي، بالتزامن مع مواجهات على محاور في ريف عفرين الغربي، وورود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

 

 

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