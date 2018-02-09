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أول تعليق من الرئيس المصري على العملية العسكرية الشاملة

أول تعليق من الرئيس المصري على العملية العسكرية الشاملة
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إنه يتابع بفخر العملية العسكرية الشاملة في مناطق مختلفة من البلاد ضد العناصر الإرهابية.

العالم-مصر

وقال في تعليق على الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك:" أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة .. ودائماً #تحيا_مصر".

وأعلن الجيش المصري صباح الجمعة، بدء تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وقال المتحدث العسكري في البيان رقم (1) إن العملية تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".

وذكر البيان أن العملية تهدف إلى "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية".

وناشد البيان المصريين التعاون مع الجيش قائلا "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن".

المصدر:سكاي نيوز عربي

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