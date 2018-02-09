خضر حبيب: الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للمحتل

العالم - فلسطين المحتلة

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي في فلسطين خضر حبيب اليوم الجمعه في تصريح لقناة العالم ان "رسالتنا تؤكد على ان الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للمحتل حتى يرحل من ارضنا".

واضاف ان غالبية الفصائل تسعى من أجل قيادة موحدة لكن للأسف السلطة الفلسطينية تخضع للضغوط.

واكد اننا بأمس الحاجة للتوافق على استراتيجية ثابتة تحت خيمة المقاومة مضيفا ان في ظل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية ليس امامنا الا خيار المقاومة.

وفي ظل مسيرات جمعة الغضب العاشرة في الاراضي الفلسطينية وفاءً للشهيد جرار صرح خضر ان هذا الشهيد شكل انموذجا للمقاوم الرافض للاحتلال.

6