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مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات قرب مستوطنة "ايتمار" غرب بيت فوريك قضاء نابلس
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقة جرمانا بريف دمشق مصدرها الجماعات الارهابية تسببت بأضرار مادية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تقمع مظاهرة وصلت الى حاجز حوارة جنوب نابلس وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
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الكرملين: بوتين بحث مع ماكرون في اتصال هاتفي إعادة إعمار سوريا
مصدر في قيادة شرطة حلب: استشهاد طفل وإصابة شخص جراء اعتداءات إرهابية بقذيفتين على ساحة القلعجي بحي شارع النيل
الاحتلال يهاجم المصلين في المزرعة الغربية برام الله بقنابل الغاز ويمنعهم من إكمال صلاة الجمعة
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن عند المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأنباء عن إصابة جندي في المكان
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.