عنصران من "داعش" يكشفان عن مدافن محتملة لضحايا "جون" السفاح!

العالم - سوريا

وأفادت هذه المصادر التي لم يكشف عنها بأن "عنصرين بداعش قدما معلومات لما يسمى بـ قوات سوريا الديمقراطية حول مواقع دفن محتملة لعدد من المختطفين الغربيين ممن قتلوا على يد الارهابي جون، المسؤول عن تنفيذ عمليات قطع رؤوس عدد من الرهائن والذين كان من بينهم أمريكيون".

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن الاستخبارات الأمريكية كشفت اسمي العضوين في تنظيم "داعش" المعتقلين لدى مايسمى بـ قوات سوريا الديمقراطية وهما، ألكساندا كوتي وشفيع الشيخ.

وهذان الشخصان اللذان اعتقلا بداية العام الجاري، كانا في تنظيم "داعش" ضمن مجموعة تتكون من أربعة أشخاص ناطقين باللغة الانجليزية عرفت باسم "بيتلز"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

المصدر: CNN