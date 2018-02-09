اصابة خطرة بالرأس لشاب شرق جباليا في قطاع غزة

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واندلعت مواجهات على طول الشريط الحدودي للقطاع عقب صلاة الجمعة، وتحديداً شرق خانيونس وغزة وقرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

واكد الناطق باسم وزراة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، إصابة مواطن بجراح خطيرة بعد اطلاق الاحتلال عليه رصاصة اصابته في الرأس خلال المواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واضاف انه تم تحويل الشاب الى مجمع الشفاء الطبي في غزة،.وذكر المصدر بوحود انباء اولية عن استشهاد ، والانباء انه تم قنصه من خلال القناصة الموجودة في المواقع العسكرية .

كما تمت اصابة مواطن بجراح متوسطة في الظهر برصاص الاحتلال شرق جباليا



كما ذكر عن انباء بوجوج عالقين في الجانب المصري السلطات المصرية تمنع دخول ما يزيد عن 70 عائلة بينهم أطفال مرضى إلى قطاع غزة وتطالبهم بالعودة إلى محافظة العريش.