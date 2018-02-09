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الموسوي: تهديدات اسرائيل للبنان لم تكن مفاجئة وسنقابل أي تصعيد بتصعيد

الموسوي: تهديدات اسرائيل للبنان لم تكن مفاجئة وسنقابل أي تصعيد بتصعيد
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة السيد نواف الموسوي ان اي تصعيد من قبل الاحتلال الاسرائيلي سيواجه بتصعيد من قبل الجيش والمقاومة في لبنان.

 العالم_لبنان

وأوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ في تصريح له على هامش الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقيتي ​النفط والغاز​، أن "التهديدات الاسرائيلية ل​لبنان​ لم تكن مفاجئة لان الادعاء الاسرائيلي بان منطقة مساحتها 860 كلم مربع أنها جزء من منطقتهم بدأ منذ عام 2010 و2011".

وأشار إلى أن "الجديد هو ان لبنان انتصر عندما اكتشف ونقب واستخرج في البلوك 9 وهذا الأمر قابله تحرك من الجانب الاسرائيلي والذي جدد ادعاءاته"، مشيراً إلى "أننا هنا لنحتفل بهذا الانتصار وإلى حانب اللبنانيين ومعا في موقف واحد في مواجهة ​العدوان الاسرائيلي​"، مؤكداً أن "أي تصعيد اسرائيلي لا بد أن يقابل بتصعيد، إن كان دبلوماسيا، سيكون دبلوماسيا وإن كان غير دبلوماسي سيكون الصعيد غير دبلوماسي".

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