تكتيك جديد للارهابيين في سوريا , ما هو ؟

العالم - سوريا

يشار إلى أن الجيش السوري يركز الآن على محاربة فلول المسلحين الارهابيين في شمال غرب البلاد. ومن جانبهم يلجأ الارهابيون إلى أساليب جديدة لمقاومة الجيش العربي السوري.

وكشف موقع إخباري روسي أن أسلوب المسلحين الارهابيين الجديد تجلى في شنهم هجمات متكررة متفرقة على مواقع الجيش العربي السوري في شرق محافظة إدلب. والأغلب انهم لجأوا إلى هذا التكتيك بغية إنهاك جنود الجيش العربي السوري وقهرهم من خلال استنزاف الجيش العربي السوري الذي يضطر جنوده إلى صد هجمات الارهابيين المتتالية.

وأشار الموقع إلى أن الجديد في استراتيجية الارهابيين أنهم يحاولون عبر الهجمات العشوائية اكتشاف نقاط الضعف في دفاعات الجيش العربي السوري.

وأفاد المصدر نيوز أن الجيش العربي السوري شن في الأيام القليلة الماضية هجومًا مفاجئًا في محافظة إدلب، مستهدفًا بلدتين بالقرب من المحور الغربي لبلدة أبو الظهور.

وهاجمت قوات الجيش العربي السوري بقيادة الحرس الجمهوري وبعض وحدات قوات النمر مواقع هيئة تحرير الشام في بلدتي تل سلطان والمشيرفة.

ووفقًا لمصدر عسكري في حماة، فقد سيطر الجيش العربي السوري على تل سلطان والمشيرفة بعد معركة قصيرة مع هيئة التحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني.