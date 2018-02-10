السفارة الايرانية بأنقرة تقيم حفلا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم - ايران

وحضر هذا الحفل مسؤولون وشخصيات حكومية ونواب البرلمان وكبار المسؤولين واعضاء بارزين من مختلف الاحزاب السياسية في تركيا فضلا عن السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى انقرة والملحقين العسكريين ومندوبي المنظمات الدولية والناشطين الاقتصاديين والاكاديميين والاعلاميين والايرانيين المقيمين في تركيا.

وفي كلمة له بهذا الحفل، قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في تركيا: نحتفل بدخولنا السنة الاربعين لاستقرار نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، في حين ان الدوحة العظيمة للثورة الاسلامية قد أعطت ثمارها بهمة الشعب الايراني الغيور وبقيادة سماحة آية الله الخامنئي والتي غرسها الإمام الخميني (رض)، حيث ان الانجازات الصناعية والعلمية والسياسية والاقتصادية رفعت مكانة ايران في المنطقة ومنحتها أهمية كبرى.

وأشار السفير الى الهدف الذي حدده رئيسا البلدين ايران وتركيا للوصول بحجم التبادل التجاري الى 30 مليار دولار، ورأى ان التنمية المتعادلة والشاملة في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين تحظى بالأهمية والأولوية.

وفي هذا الحفل، ألقى وزير التعليم التركي، عصمت يلماز، باعتباره الضيف الخاص من قبل الحكومة التركية، كلمة قدم فيها التهنئة بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، الى الحكومة والشعب الايراني، وأكد أيضا أهمية تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.

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