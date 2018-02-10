سلاح ذكي يدمر أقوى دبابات العالم اختبر في سوريا.. ما هو ؟

العالم - سوريا

وتلعب الطائرات من دون طيار دورا كبيرا في إطلاق هذه الرؤوس، حيث تبحث عن الهدف وترسل إحداثيات معدات العدو، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وبعد ذلك يبدأ دور “الأسلحة الذكية”، التي تنزل من السماء بالمظلات في ساحة معينة. وتصل سرعة الأسلحة إلى 2 كم في الثانية، لذلك لا يمكن لأي آلية أن تفلت منها وستدمر بالتأكيد.

وتضرب الأسلحة الذكية أكثر جزء في الدبابة غير محمي أي السطح. وحتى “أبرامز” الأمريكية ستكون عاجزة أمام هذه القنابل.

وقد تم بالفعل اختبار هذه الأسلحة من قبل الجيش الروسي خلال الحرب في سوريا. وبينت فعاليتها.