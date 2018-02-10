العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول لبانوراما: حرر الجيش السوري وحلفاؤه كامل مساحة الجيب المحاصر الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب، إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولا لشمال السعن بريف حماة. ومساحة الجيب تزيد عن الف ومئة كيلو متر مربع، حيث بات الجيش وحلفاؤه على بُعد نحو ثلاثة وثلاثين كيلومترا عن مركز مدينة ادلب.

في ملف بانوراما الثاني .. حيث أعلَن الجيش المصري انه بدأ تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والاجرامية في شمال ووسَط سيناء , وقال متحدث عسكري إن خطة المجابهة تشمل إضافة الى شمال ووسط سيناء مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، داعيا المصريين إلى التعاون مع الجيش لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

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