مذكرة تفاهم للتعاون بين ايران وعمان بمجال المعدات الطبية

العالم - ايران

وقال مستشار وزير الصحة ومدير عام قسم المعدات الطبية الايراني رضا مسائلي، خلال اجتماع مشترك مع وفد المعدات الطبية العماني ان احدى بنود مذكرة التفاهم تنص على التعاون المتبادل في توظيف الاستثمارات المشتركة على صعيد نقل تقنية المعدات الطبية الايرانية الصنع الى دولة عمان.

واضاف ان مذكرة التفاهم تنص ايضا على منح امتياز انشاء خط لانتاج المعدات الصبية الايرانية الصنع الى دولة عمان.

وتابع مسائلي القول ان بنود مذكرة التفاهم الاخرى تنص على نقل تجارب ايران في حقل المعدات الطبية الى عمان وكذلك تصدير الخدمات التقنية والهندسية في حقل المعدات الطبية عبر ارسال التقنيين الى عمان.

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