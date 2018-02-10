دك تجمعات جنود تحالف العدوان ومرتزقتهم بجيزان ونجران

العالم - اليمن

وأكد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات الجنود السعوديين في مثلث العشة بقطاع نجران. في حين استهدفت القوة المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق الأجاشر قبالة نجران وحققتا إصابات دقيقة ومسددة.

وأضاف المصدر أن سلاح المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع القرن وقرية قمر بقطاع جيزان وحققت إصابات مباشرة.

جدير بالذكر أن مجاهدي الجيش واللجان استهدفوا في وقت سابق الجمعة تجمعات للجنود السعوديين في موقع السديس بنجران بقذائف المدفعية كما استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق عباسة وقبالة جبال عليب بذات الجبهة.

المسيرة نت

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