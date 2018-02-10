تيلرسون يستعد لاجراء محادثات "صعبة" مع تركيا حول سوريا

العالم - تركيا

وقبيل زيارة تيلرسون للشرق الاوسط وتركيا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين الجمعة "نحضهم (الاتراك) على ضبط النفس في عملياتهم في عفرين وعلى ضبط النفس على طول الحدود في شمال سوريا".

واضاف المسؤول الاميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان الامثَل هو "انهاء" تلك العمليات "في اسرع وقت ممكن"، لافتا الى انه ستكون هناك رسالة "حازمة" في هذا الصدد.

وتشن تركيا وفصائل مسلحة موالية لها منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوما تقول انه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وتتهم تركيا الولايات المتحدة بدعم مسلحين "وحدات حماية الشعب".

وتابع المسؤول الاميركي "يجب طبعا ان نعمل مع الاتراك لفهم افضل لنواياهم على المدى الطويل" ومن اجل "ايجاد طريقة، إذا أمكن، للعمل معهم على معالجة مخاوفهم الامنية المشروعة.

وأقرّ المسؤول الاميركي بأنّ "النقاش سيكون بالتالي صعبا"، لافتا الى ان "الخطاب التركي حول هذه القضية كان ناريا جدا".

وذكّر بأنّ انقرة "حليف مهم في حلف شمال الأطلسي، وأحد أهم حلفائنا في العالم وبالتأكيد في المنطقة"، مضيفا "حتى إذا مررنا في مرحلة سيئة، علينا مواجهة القضايا التي تحتاج الى معالجة".

(أ ف ب)

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