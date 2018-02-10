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 استقالة المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الاميركية

 استقالة المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الاميركية
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

قدّمت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الاميركية راشل براند استقالتها من منصبها بعد تسعة اشهر فقط على توليها مهماتها، بحسب ما اعلنت الوزارة في بيان الجمعة. 

العالم - الأميركيتان

ونقل بيان الوزارة عن وزير العدل جف سيشنز قوله "اعلم ان الجميع في الوزارة سيفتقدونها لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة في القطاع الخاص".

وقبل صدور بيان الوزارة، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد اوردت ان براند استقالت وانها ستعمل في القطاع الخاص.  

وتأتي استقالة براند المتخصصة في قانون الامن القومي في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين للمحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016.  

 وكان المسؤولون في المعارضة الديموقرطية قد حذروا الرئيس دونالد ترامب من اقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقال قادة الديموقراطيين في الكونغرس في رسالة الى ترامب ان "اقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثاني في وزارة العدل) ومسؤولين في وزارة العدل او المدعي مولر يمكن ان تتسبب بازمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون.

وفي حال لو تمت إقالة روزنشتاين، كانت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الاميركية راشل براند ستجد نفسها في خط المواجهة مع البيت الأبيض لانها كانت ستُشرف على التحقيق الذي يجريه مولر.

(أ ف ب)

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