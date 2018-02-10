أطعمة تزيد من خطر انتشار سرطان الثدي ... احذري من تناولها اثناء المرض !

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ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن رئيس الدراسة من جامعة كامبريدج البروفيسور جريج هانون: “هذه النتيجة تضيف معلومات حيوية لفهمنا لكيفية وقف انتشار السرطان، والسبب الرئيسي الذي يجعل المرضى يموتون من مرضهم”.

واجرى الباحثون الأختبارات على الفئران و وجدو أن خفض كمية الأسباراجين في النظام الغذائي خفضت قدرة السرطان على الانتشار.

وكشف تحليل آخر أن الأشخاص الذين لديهم جينات أقل نشاطا في إنتاج الأسباراجين لديهم معدلات بقاء أفضل في حالة التعرض لسرطان الثدي والكلى والرأس والرقبة.

واوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى أن مرضى سرطان الثدي يجب عليهم تجنب الأطعمة عالية الأسباراجين، فمعظم مرضى السرطان لا يموتون من ورمهم الأساسي، ولكن من انتشار الخلايا المريضة إلى الرئتين أو الدماغ أو العظام أو الأعضاء الأخرى، وإن إيجاد سبل لوقف هذا هو مفتاح زيادة البقاء على قيد الحياة.

وحمض الأسباراجين هو واحد من العشرين حمض أميني الأكثر تواجدا في الطبيعة، وفي البروتينات يساهم الأسباراجين في تكوين الراوابط الهيدروجينية عبر مجموعته الأمينية، وهو من لبنات البناء التي تستخدمها الخلايا لصنع البروتينات.

يشار الى ان دراسة دنماركية كشفت مؤخرا، أن حبوب منع الحمل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 38 %، خاصة إذا كان استهلاك هذه الحبوب يتم على فترات طويلة.