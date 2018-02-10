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رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: ربط الاٍرهاب بالإسلام أمر خاطئ وغير مقبول

رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: ربط الاٍرهاب بالإسلام أمر خاطئ وغير مقبول
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي أن الإرهاب لا دين له و لا جنسية، مشيرة إلى أن ربط الإرهاب بالإسلام أمر خاطئ و غير مقبول، وقالت إن القرآن واضح فى التأكيد على رسالة الإسلام الأساسية وهى السلام.

العالم . أوروبا

ونقلا عن اليوم السابع، قالت بارون فى المؤتمر الثالث للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية: إن الاٍرهاب يهدد العالم بأسره ويجب على المجتمع الدولى محاربته. 

وأشارت إلى أوجه التشابه بين المجتمعات العربية ومجتمعات أمريكا اللاتينية، قائلة لدينا خمسة ألاف كلمة متشابهة بين العربية والإسبانية، كما لدينا نفس الطباع مثل حسن الضيافة والسلام و لدينا نفس الإحباطات.

ورفضت الاتهامات التى توجه للشعوب العربية والأمريكية اللاتينية قائلة: لن نقبل ان يقول أحد عَلِينا أننا مجرمون، معربة عن رفضها للأصوات التى تحرض على الكراهية ضد شخص بسبب لون جلده أو دينه، مشيرة فى هذا الصدد الى القرارات غير القانونية التى تستهدف وضع القدس.

وأوضحت أن الاتحاد البرلمانى الدولى يقوم بجهود لتعزيز مكافحة الإرهاب تترأسها المجموعة العربية، مؤكدة حرص الاتحاد على الاهتمام بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.

وقالت سيكون لدينا نقاش فيما يتعلق بالعقد الدولى للهجرة واللاجئين وسيكون لدى الاتحاد أربعة مفوضين فى هذا الشأن سوف نعمل عن كثب لهذا الاتفاق الدولى.

210-104

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