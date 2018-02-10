بالفيديو.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

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قال القصر إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وجه دعوة لمون لزيارة بيونجيانج "في أقرب موعد ممكن"، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم قصر الرئاسة إن كيم يو جونج سلمت الدعوة شخصيا لمون.

وزيارة مون لكوريا الشمالية ستمثل أول قمة بين زعيمي الكوريتين منذ عام 2007.

وكانت كيم يو جونج قد توجهت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة شقيقها الخاصة أمس الجمعة(9 فبراير شباط) كي تحضر مع مسؤولين كوريين شماليين آخرين مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة بيونجتشاتج.

وكان أول لقاء مباشر يجمعها بالرئيس الكوري الجنوبي في مراسم الافتتاح حيث تصافحا ووجها التحية لرياضيي البلدين الذين ساروا معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عقد.

وكيم يو جونج (28 عاما) هي أول شخصية من عائلة كيم تعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953. وهي شخصية مهمة في وفد كوريا الشمالية للأولمبياد الذي يقوده الرئيس الشرفي كيم يونج نام.

وقال مون إن على الكوريتين العمل على تهيئة الظرف كي يتسنى له أن يقبل الدعوة في مؤشر على احتمال قبوله إياها.

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