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روسيا تحذر من نشاط اقليمي في الشؤون الليبية

روسيا تحذر من نشاط اقليمي في الشؤون الليبية
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن روسيا لم تضع خطة للتسوية الليبية، كما أن موسكو لا تقوم بأي مباحثات بهذا الصدد مع أي دولة أخرى.

العالم-ليبيا

وقال بوغدانوف: "لم نضع أمامنا أبدا مهمة بشأن تطوير وتنفيذ أي خطة لحل الأزمة الليبية.. تنفيذ خطط للتسوية بعد انتهاء الصراع في أي جهة من جهات الحياة، ولذلك لم نجر أي مفاوضات حول هذه المسألة مع أي طرف ولا نخطط لذلك".

وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو "لا تدعم أي طرف في النزاع الداخلي الليبي"، مؤكدا أنه "في عملنا نسترشد حصرا بضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها".

وأضاف بوغدانوف أن "طموح بعض اللاعبين الغربيين والإقليميين المشاركين بنشاط في الشؤون الليبية لفرض حلول جاهزة على الليبيين هو مجرد خطأ، ونرى أن هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية، موقفنا المبدئي هو أن الليبيين يجب أن يقرروا مصير بلدهم بأنفسهم".

المصدر: سبوتنيك

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