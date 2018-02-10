السيد فضل الله: المنطقة دخلت تحولاً أساسياً في الصراع مع العدو الصهيوني

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ورأى ​السيد علي فضل الله​ في إسقاط ​الجيش السوري​ لطائرة إسرائيلية كانت تقوم بغارة عدوانية على ضواحي دمشق "مؤشراً بارزاً على دخول المنطقة تحولاً أساسياً في الصراع مع العدو الصهيوني، يتمثل في تغير المعطيات العسكرية والسياسية التي كانت تسمح لهذا العدو بالعدوان المتواصل من دون التحسب لأي رادع، ويرسم معالم المرحلة المقبلة، التي سوف تكرس قوة الردع السورية، وتلجم غطرسته، وتؤسس لميزان قوى مختلف لا يملك فيه العدو حرية ممارسة اعتداءاته في الوقت الذي يشاء".

وحيا فضل الله "إرادة الصمود والتصدي السورية والتي تبعث للأمة ثقتها بذاتها وتعزز من عزم كل قوى المقاومة وخصوصاً ​الشعب الفلسطيني​ في مقاومته المستمرة لتحرير أرضه ومقدساته"، داعياً إلى "ضرورة التنبه والحذر من عدوان صهيوني غادر يحاول من خلاله العدو إعادة الاعتبار لقدراته العسكرية".