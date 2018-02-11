العراق.. "غاز الجنوب" تسعى لاستثمار مادة الغاز في إمداد السيارات بالوقود

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وأضاف عبدالغني في بيان له، أن "الشركة وقعت اتفاقية مع شركة أوريون الأميركية؛ لاستثمار غاز (نهر بن عمر)، وسيتم الاتفاق معها قريبا بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم سقفها سنة واحدة لإنجاز المشروع وهو يعتبر مشروعاً معجلاً".

وبين أنه "من خلال هذا المشروع سنستثمر أكثر من 100 مقمق (مليون قدم مكعب في اليوم) قابلة للزيادة إلى 150 مقمق، تنتج كميات من الغاز الجاف والغاز السائل (LPG)، لنزود من خلاله السيارات".

وأشار إلى "عدة مشاريع مطروحة للاستثمار في شركة غاز الجنوب منها استثمار غاز الناصرية وغاز مجمع (أرطاوي) ومشروع غاز نهر غاز بن عمر غاز والتي سبق طرحه من غاز الجنوب ووزارة النفط".

وأعرب عبدالغني عن تفاؤله بـ"فرص كبيرة ربما يشهده مؤتمر الكويت للمانحين"، لافتا إلى أن "شركة غاز البصرة تستثمر 900 مقمق، وهناك فرص لزيادة الاستثمار إلى 1500 مقمق".

المصدر: ان ار تي

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