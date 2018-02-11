توقيف 8 دواعش وتصفية اثنين آخرين في أفغانستان

العالم . أسيا والباسفيك

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المديرية أن الموقوفين كانوا يجندون مقاتلين جدد في صفوف التنظيم ونقل مسلحين إلى ولاية ننكرهار (شرق البلاد) وزرع عبوات ناسفة يدوية الصنع، وتنفيذ هجمات إرهابية.

واعترف الموقوفون بأنهم بايعوا تنظيم داعش الإرهابي منذ زمن طويل وكانوا يجمعون أموالا للتنظيم تحت ستار جمع تبرعات لبناء مساجد ومدارس دينية.

فيما أوردت وكالة "خامة برس" الإخبارية الأفغانية أن اثنين من عناصر داعش تمت تصفيتهما جراء غارات شنتها طائرات مسيرة أمريكية بولاية ننكرهار، يوم أمس الجمعة.

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