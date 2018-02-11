بالفيديو.. شركة ألمانية شهيرة تحذف تركيا من خريطة العالم!

العالم . أوروبا

وفي فيلمها الترويجي الأخير لفتت شركة كونتينينتال (Continental) الألمانية الشهيرة عالميا، الأنظار بحذفها تركيا من خريطة العالم.

ولم تعرف دوافع الشركة لحذف تركيا واستبدالها بمنطقة بحرية، بحسب ما ظهر في الإعلان.

واعتذرت الشركة في وقت لاحق بشأن واقعة حذف تركيا من خريطة العالم، مؤكدة أن ذلك وقع عن طريق الخطأ، كما حذفت الإعلان من موقعها الرسمي.

واقترح أحد المواطنين الأتراك خريطة جديدة تتضمن تركيا، موجها رسالة للشركة الألمانية قال فيها: "هذه خريطة حقيقية.. من الممكن أن تستعملها في شريط الفيديو".

يذكر أن الحادثة جاءت في الوقت الذي تشهد العلاقات التركية الألمانية توترا كبيرا.

المصدر: RT

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