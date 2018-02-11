البث المباشر
الامين العام للامم المتحدة يدعو لوقف فوري للتصعيد في سوريا
مراسل العالم : إطلاق صاروخ غراد على تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
مراسل العالم : شبان فلسطينيون يستهدفون مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله
مصادر عراقية : حركة النجباء تؤكد وقوفها مع سوريا ضد أي اعتداء إسرائيلي وتكفيري
مصادر فلسطينية : طائرات الاستطلاع الصهيونية تحلق على علو منخفض في أجواء قطاع غزة
انترفاكس: بوتين يبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تفضي إلى مواجهة جديدة في المنطقة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ غراد على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شرق كهبوب في لحج
مراسل العالم : كتائب القسام تعلن عن رفع درجة الاستنفار في صفوف مقاوميها للرد على أي عدوان محتمل للاحتلال في ظل التصعيد الذي تشهده شمال فلسطين المحتلة
مراسل العالم : وسائل إعلام إسرائيلية..مطار بن غوريون اغلق لأن الصواريخ السورية المضادة للطائرات وصلت إلى وسط "إسرائيل"
مراسل العالم : قنص 6 من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بالمتون بالجوف

ماليزيا: الصين طلبت تسلم معتقلين من الويغور

ماليزيا: الصين طلبت تسلم معتقلين من الويغور
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي اليوم السبت، أن الصين طلبت من ماليزيا تسليمها 11 من الويغور المسلمين الذين اعتقلتهم بعد فرارهم من مركز احتجاز تايلاندي العام الماضي.

العالم . أسيا والباسفيك

وذكرت رويترز يوم الخميس نقلا عن مصادر، أن هؤلاء الويغور من الصين وكانوا ضمن 20 شخصا فروا من تايلاند العام الماضي وأنهم اعتقلوا في ماليزيا وأن بكين تجري محادثات مع ماليزيا لترحيلهم.

وقالت المصادر إن ماليزيا تتعرض "لضغوط شديدة" من الصين لتسليم المعتقلين إلى بكين وليس إلى تايلاند، فيما تحاول بعض البعثات الأجنبية الغربية إقناع ماليزيا بعدم إرسال الويغور إلى الصين.

ونقلت وكالة برناما للأنباء عن نائب رئيس الوزراء، في أول تصريحات رسمية على هذا الأمر، قوله "تلقينا طلبا من الصين لتسليم هؤلاءالويغور الأحد عشر".

وأضاف أن ماليزيا تنظر في هذا الطلب وأن الشرطة تحقق فيما إذا كانوا "متورطين في أي أنشطة إرهابية".

وتتهم الصين متشددين انفصاليين من أقلية الويغور بالتخطيط لشن هجمات في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين ومناطق أخرى في البلاد على صينيين من الهان الذين يشكلون غالبية السكان.

وفر 20 من الويغور من زنزانة قرب الحدود التايلاندية الماليزية، والفارون جزء من أكثر من 200 من الويغور اعتقلوا في تايلاند عام 2014.

ويعرف أعضاء هذه المجموعة أنفسهم على أنهم مواطنون أتراك وطالبوا بإرسالهم إلى تركيا لكن أكثر من 100 منهم أعيدوا قسرا إلى الصين في يوليو/تموز 2015، الأمر الذي أثار إدانات دولية بما في ذلك من جماعات حقوقية عبرت عن خشيتها من احتمال تعرضهم للتعذيب في الصين.

210-104

روابط ذات صلة

ماليزيا لن تعيد ربط عملتها بالدولار الأميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بانوراما .. طهران تحذر واشنطن.. وانصار الله تبحث إنهاء العدوان على اليمن

مقتل شرطيين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

فنزويلا تدين تصريحات سناتور اميركي يؤيد "انقلابا" على مادورو

مقتل 19 شخصا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ

آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة للعنصرية في إيطاليا

بنس: أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية متفقة على عزل كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: العقوبات تمنعنا من دفع سهم ميزانية الأمم المتحدة

بوكو حرام تسلم الحكومة النيجيرية 13 رهينة

واشنطن تعلن دعمها للإحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على سوريا

بوتين يحث نتنياهو على تجنب التصعيد في سوريا

شرارة "الطائرة" بين سوريا و"إسرائيل" هل تشعل فتيل الحرب؟

الخارجية الفرنسية: الإبلاغ عن 100 مسلح فرنسي فى سوريا

ماليزيا: الصين طلبت تسلم معتقلين من الويغور

الجزائر: عجز الموازنة سيختفي خلال 4 سنوات

عبد الباري عطوان يشكف عما جرى اليوم في سوريا: إنه يوم تاريخي !

الرئيس الإيراني حسن روحانی: إیران مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات

تفجير يهز إدلب واغتيال جماعي يطال مسلحي "النصرة" في ريفها الغربي

السعودية على شفا بركان غاضب قد يبتلع كل شيء في لحظة!

جمال ريان: صواريخ حزب الله ستصل إلى هذه النقطة في "إسرائيل"

الأکثر مشاهدة