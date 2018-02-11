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الرئيس الإيراني حسن روحانی:

إیران مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات

إیران مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئیس الإيراني حسن روحانی ان الثورة الاسلامیة لا تحمل في رسالتها اهدافا توسعیة وانما تدعو الى الاستقلال وعدم السماح للآخرین بالتدخل في شؤون ایران الداخلیة، كما تدعو الى علاقات قائمة على الانصاف والعدل مع العالم؛ مضیفا ان ایران مستعدة لقبول الاستثمارات خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء والسیاحة والمناجم.

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة للرئیس روحاني عصر الیوم السبت خلال اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة والمنظمات الاجنبیة المقیمة في طهران.

واضاف رئیس الجمهوریة ان ایران قادرة على ان تكون بوابة عبور الشرق الاوسط الى نماذج جدیدة (من التقدم والازدهار). 

واشار الى الانجازات المحققة في ایران عقب انتصار الثورة الاسلامیة؛ مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة تزخر بالطاقات البشریة المثقفة، ویبلغ عدد خریجي الجامعات فیها 12 ملیون شخص، فیما یباشر 4 ملایین طالب الدراسة في جامعات البلاد.

وقال روحاني ان المراة الایرانیة ایضا تنعم بحضور فاعل في ساحات المجتمع والعمل؛ مضیفا ان معظم النساء في ایران هنّ من خریجات الجامعات.

واستطرد قائلا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعیش الیوم ظروفا امنیة ممیزة فیما تحظى القومیات وجمیع مكونات الشعب بالوحدة والتماسك؛ مردفا ان ایران تزخر بثروات منجمیة ولدیها طاقات استثماریة وفیرة بما یشمل مجالات النفط والغاز والبتروكیمیاء ویشكل فرصا استثماریة ممیزة لاستقطاب دول العالم.
 

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