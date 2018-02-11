بوكو حرام تسلم الحكومة النيجيرية 13 رهينة

العالم - إفريقيا

وكانت عمليات الاختطاف وقعت ضمن سلسلة هجمات شنتها الجماعة المتشددة العام الماضي.

وثلاثة من الرهائن كانوا يعملون محاضرين في جامعة مايدوجوري وجرى اختطافهم خلال جولة لاستكشاف النفط في ماجوميري بولاية بورنو جنوب شرق البلاد في يوليو تموز 2017. أما العشرة الآخرون فهم شرطيات جرى اختطافهم في غارة على موكب في الشهر السابق.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قامت بدور الوسيط في عملية تسليم الرهائن.وأضافت في بيان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تشارك في أي مرحلة من المفاوضات التي قادت إلى تسليم الثلاثة عشر شخصا.

المسلحون سلموا الثلاثة عشر شخصا إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين نقلوهم بدورهم إلى السلطات النيجيرية".

