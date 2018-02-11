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الامين العام للامم المتحدة يدعو لوقف فوري للتصعيد في سوريا
مراسل العالم : إطلاق صاروخ غراد على تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
مراسل العالم : شبان فلسطينيون يستهدفون مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله
مصادر عراقية : حركة النجباء تؤكد وقوفها مع سوريا ضد أي اعتداء إسرائيلي وتكفيري
مصادر فلسطينية : طائرات الاستطلاع الصهيونية تحلق على علو منخفض في أجواء قطاع غزة
انترفاكس: بوتين يبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تفضي إلى مواجهة جديدة في المنطقة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ غراد على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شرق كهبوب في لحج
مراسل العالم : كتائب القسام تعلن عن رفع درجة الاستنفار في صفوف مقاوميها للرد على أي عدوان محتمل للاحتلال في ظل التصعيد الذي تشهده شمال فلسطين المحتلة
مراسل العالم : وسائل إعلام إسرائيلية..مطار بن غوريون اغلق لأن الصواريخ السورية المضادة للطائرات وصلت إلى وسط "إسرائيل"
مراسل العالم : قنص 6 من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بالمتون بالجوف
الامين العام للامم المتحدة يدعو لوقف فوري للتصعيد في سوريا
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش
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