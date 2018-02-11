بنس: أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية متفقة على عزل كوريا الشمالية

العالم - آسيا

وأضاف بنس للصحفيين في الطائرة في رحلة العودة للولايات المتحدة بعد زيارته لكوريا الجنوبية التي تقام فيها الدورة الأولمبية "ليس هناك خلاف بين الولايات المتحدة وكوريا (الجنوبية) واليابان بشأن ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا إلى أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية ".

ومن جانبه أبلغ مسؤول رفيع في الإدارة على متن طائرة بنس الصحفيين بأن كوريا الجنوبية واليابان "تقفان بقوة مع تحالفنا ومع ضرورة استمرار العقوبات الاقتصادية وتشديدها".

وقال المسؤول إن بنس ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ناقشا تشديد العقوبات خلال مشاهدة مباراة للتزلج سويا مساء اليوم السبت.

