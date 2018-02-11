مقتل 19 شخصا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ

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وأظهرت مشاهد من الموقع عناصر الانقاذ وهم يحاولون الوصول إلى الركاب العالقين داخل الحافلة المنقلبة التي تمزق سقفها بجانب طريق قرب بلدة تاي-بو بشمال منطقة "الاراضي الجديدة".

وبدت الحافلة منقلبة على أحد جانبيها حيث ارتطمت بعمود كهرباء حطم جزءها العلوي. وتم توقيف السائق بتهم التسبب بالوفاة والأذى الجسدي الجسيم عبر القيادة بشكل خطير.

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن مستشفيات المدينة أن حصيلة القتلى بلغت 19 جراء وفاة أحد المصابين.

وأفاد مسؤولون أن بين المصابين 10 حالاتهم حرجة و20 جروحهم خطيرة.

وأوضح شان هينغ-يو من جهاز الاطفاء للصحافيين أن معظم القتلى والجرحى كانوا في الطابق العلوي من الحافلة.

من جهته، ذكر المسؤول الرفيع في شرطة السير لي شي-واي أنه يشتبه بأن السائق كان متجاوزا لحدود السرعة عندما قاد الحافلة على منحدر وفقد السيطرة عليها.

وأضاف أنه لم يكن بحاجة إلى الحصول على عناية طبية بعد الحادث وأنه بوعيه.

