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تسيير دوريات إسرائيلية بمحاذاة السياج الحدود الجنوبية

تسيير دوريات إسرائيلية بمحاذاة السياج الحدود الجنوبية
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتسيير دوريات مؤللة بمحاذاة ​السياج الحدودي مع لبنان ما بين تلال ​العديسة​ وموقع البلانة مرورا ب​بوابة فاطمة.

العالم_لبنان

تزامن ذلك مع دوريات مماثلة في البساتين المحيطة بمستوطنة المطلة، يقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة ل​قوات اليونيفيل​ و​الجيش اللبناني​ بهدف مراقبة الوضع في ظل حركة عادية للمواطنين على طول هذا الخط من الجانب اللبناني.

التحرك الاسرائيلي جاء بعد هدوء  حذر في جنوب لبنان، وانعدام الحركة في الجانب الفلسطيني وتحديدا في المستعمرة المطلة​ على الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جهة اخرى، لا زال طيران الاحتلال الاسرائيلي يحلق فوق الاجواء اللبنانية منذ مساء امس،  فيما توقفت اعمال البناء في الجدار الحدودي الذي يعمل الاسرائيليون على تشييده مع لبنان تحسبا لتطورات مرتقبة.

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