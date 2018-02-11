تسيير دوريات إسرائيلية بمحاذاة السياج الحدود الجنوبية

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تزامن ذلك مع دوريات مماثلة في البساتين المحيطة بمستوطنة المطلة، يقابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة ل​قوات اليونيفيل​ و​الجيش اللبناني​ بهدف مراقبة الوضع في ظل حركة عادية للمواطنين على طول هذا الخط من الجانب اللبناني.

التحرك الاسرائيلي جاء بعد هدوء حذر في جنوب لبنان، وانعدام الحركة في الجانب الفلسطيني وتحديدا في المستعمرة المطلة​ على الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جهة اخرى، لا زال طيران الاحتلال الاسرائيلي يحلق فوق الاجواء اللبنانية منذ مساء امس، فيما توقفت اعمال البناء في الجدار الحدودي الذي يعمل الاسرائيليون على تشييده مع لبنان تحسبا لتطورات مرتقبة.

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