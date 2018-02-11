نائبة تدعو لغلق الحدود مع تركيا لحين زيادة حصة العراق المائية

العالم - العراق

وقالت الخزرجي في بيان إن "حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وتركيا كبير جدا لذلك على الحكومة العراقية ان تضعط من خلاله على الجانب التركي لزيادة حصتنا المائية التي قطعتها تركيا".

وأضافت أن "العراق يتعرض لحرب مياه من قبل دول المنبع الامر الذي أدى الى جفاف الانهر وتدهور القطاع الزراعي بسبب قلة المياه الخاصة بالسقي للمزارعين".

واشارت الخزرجي إلى أن "محافظات الجنوب تعاني كثيرا من قلة المياه وتدهور القطاع الزراعي خصوصا في محافظة ذي قار لذلك على الحكومة ان تتدخل بسرعة وتضغط على الجانب التركي من خلال الملف الاقتصادي لزيادة حصة العراق المائية قبل ان يتعرض البلد الى كارثة بسبب قلة المياه بجميع المحافظات العراقية".



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