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نائبة تدعو لغلق الحدود مع تركيا لحين زيادة حصة العراق المائية

نائبة تدعو لغلق الحدود مع تركيا لحين زيادة حصة العراق المائية
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، الأحد، الحكومة العراقية باستخدام الملف الاقتصادي ورقة ضغط على الجانب التركي من اجل زيادة حصة العراق المائية، داعية إلى غلق المنافذ الحدودية مع التركي لحين الاستجابة لمطالب العراق.

العالم - العراق

وقالت الخزرجي في بيان إن "حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وتركيا كبير جدا لذلك على الحكومة العراقية ان تضعط من خلاله على الجانب التركي لزيادة حصتنا المائية التي قطعتها تركيا".

وأضافت أن "العراق يتعرض لحرب مياه من قبل دول المنبع الامر الذي أدى الى جفاف الانهر وتدهور القطاع الزراعي بسبب قلة المياه الخاصة بالسقي للمزارعين".

واشارت الخزرجي إلى أن "محافظات الجنوب تعاني كثيرا من قلة المياه وتدهور القطاع الزراعي خصوصا في محافظة ذي قار لذلك على الحكومة ان تتدخل بسرعة وتضغط على الجانب التركي من خلال الملف الاقتصادي لزيادة حصة العراق المائية قبل ان يتعرض البلد الى كارثة بسبب قلة المياه بجميع المحافظات العراقية".

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