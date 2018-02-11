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جهانغيري:على ترامب ان يفهم انه يواجه شعبا ثوريا عظيما

جهانغيري:على ترامب ان يفهم انه يواجه شعبا ثوريا عظيما
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري انه ينبغي للرئيس الاميركي والقوى الاخرى في العالم ان يفهموا انهم يواجهون شعبا ثوريا عظيما.

العالم - إيران

وقال جهانغيري، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم مسيرة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في طهران اليوم الاحد، ان هذا الشعب دلل انه ثابت على مبادئ النظام واهدافه وعلى الرئيس الاميركي والقوى الاخرى ان يفهموا انهم يواجهون شعبا ثوريا عظيما يدافع بقوة عن مبادئ ثورته واهدافها.

واضاف، ان الرسالة الاهم لحضور الشعب الايراني في مسيرات 22 بهمن (11 شباط/ فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تتمثل بان هذا الشعب صامد على المبادئ التي حدد معالمها الامام الخميني الراحل (رض) في ثورته ويدافع عنها.

وتابع: ان الشعب يتحلى بالوعي حيال المستجدات والظروف الزمانية في البلاد والثورة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واردف، ان الحضور الجماهيري في هذه المسيرات الملحمية يكتسب الاهمية للغاية في استمرار حركة النظام والثورة ويؤكد ضرورة مضاعفة المسؤولين لجهودهم في ايجاد حلول لمشاكل الشعب.

المصدر: وكالة فارس

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