قطر والكويت تهنئان إيران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم - إيران

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب امير قطر، و الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه المناسبة.

ومن جانبه بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني.

وتمنى امير الكويت في برقيته موفور الصحة والعافية للرئيس روحاني ولايران الصديقة دوام التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة ضمنها بخالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني. فيما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة.

المصدر: فارس

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