ما هو سر الأصوات المرعبة المنبعثة من قاع البحر الأحمر؟

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وكان حسن فؤاد الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، تلقى عدة بلاغات من الغطاسين والغواصين والأجانب، بمناطق القصير والغردقة وشرم الشيخ، سماع أصوات ارتطام شديدة ومرتبه من أعماق البحر، وأثير فى قلوبهم الذعر والخوف مما أدى إلى انخفاض أعداد السائحين والغطاسين فى المنطقة لعدم معرفتهم سر هذه الأصوات.

وتم إبلاغ اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر، والقاعدة البحرية بسفاجا واللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر لكشف غموض سر هذه الأصوات، وأمر المحافظ بتشكيل لجنة فنية من علوم البحار وجمعية الغوص وجمعية الصيادين وجمعية الإنقاذ البحرى بالتعاون مع القوات البحرية.

وتتوقع الجهات المعنية، أن سبب الأصوات يعود إلى وجود بعض أعمال الحفر بشركات البترول برأس غارب بالتنقيب عن البترول وأنها هى المصدر الرئيسى لانبعاث الأصوات.

من جانبه أكد حسن فؤاد الطيب، لـ"المصريون"، أنه تمت طمأنة أصحاب مراكز الغطس والتنبيه على جميع أصحاب القرى السياحية، بأن مصدر الأصوات المزعجة هو التنقيب عن البترول.

والجدير بالذكر، أن سرعة امتداد الأصوات تصل إلى 200 كيلو متر داخل أعماق البحر وبعمق ألف متر.

وتبين أن انبعاث الأصوات من الأعماق ناتج عن قيام بعض شركات البترول بالتنقيب والحفر فى أعماق البحر على بعد ألف متر.

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