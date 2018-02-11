السفير الروسي في دمشق: واشنطن تحاول بناء جيش سوري جديد يضم الأكراد و”الدولة”

العالم - سوريا

وأضاف كينشاك في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء أن الولايات المتحدة ترغب في تقسيم سوريا وتعزيز وجودها العسكري في البلاد.

كما اتهم كينشاك معارضي بشار الأسد باستخدام جماعة جبهة النصرة كوسيلة لممارسة الضغط على دمشق.

يشار إلى أن السفير الروسي استخدم اسم جبهة النصرة، وهو الاسم السابق لجماعة جبهة فتح الشام حاليا، وهي قوة رئيسية ضد قوات الأسد في الحرب التي دخلت عامها السابع على سوريا.

ولم يتسن التحقق من تصريحاته بشكل مستقل.

وروسيا هي الداعم العسكري للحكومة السورية، وقد عملت الطائرات العسكرية الروسية على دعم قوات الحكومة السورية منذ عام 2015.

وفي أواخر عام 2017، أعلنت موسكو أنها ستخفض قواتها في البلد الذي مزقته الحرب المفروضة.

* القدس العربي