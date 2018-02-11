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قذائف تطال دمشق مجددا.. وضحايا في محيط العباسيين وجسر الرئيس

قذائف تطال دمشق مجددا.. وضحايا في محيط العباسيين وجسر الرئيس
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تجدد سقوط القذائف, يوم الأحد, على العاصمة دمشق, توزعت في عدة مناطق, مما اسفر عن سقوط ضحايا في محيط العباسيين وجسر الرئيس.

العالم - مراسلون 

وذكرت مصادر  ان قذائف هاون انفجرت في محيط جسر الرئيس بدمشق, ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة اخرين.

واشارت المصادر الى سقوط 5 قذائف هاون في محيط حي العباسيين إحداها في شارع حلب وسط انباء عن اصابات.

كما سقطت قذائف, وفقا للمصادر, في محيط ساحة الامويين ومنطقة القصاع ومحيط منطقة القصور وساحة التحرير بدمشق ومحيط "الداما روز" مما تسبب بأضرار  مادية التي طالت عددا من المنازل والسيارات في منطقة القصاع.

من جهته, ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن "3 قذائف صاروخية اطلقتها المجموعات المسلحة الارهابية المتحصنة في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين ومنطقة العباسيين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات."

وكانت قذائف سقطت امس وراء فندق "داما روز" ومحيط جسر الرئيس وساحة الامويين ومحيط الصالحية وعش الورور, مااسفر عن حدوث جرحى ووقوع اضرار مادية.

كما استشهد طفل واصيب 3 أشخاص إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على حي دويلعة في مدينة دمشق، ومدينة جرمانا في ريفها.

وتتعرض دمشق ومحيطها بشكل يومي في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, مصدرها الارهابيين المسلحين في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية  بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

 

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